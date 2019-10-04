Интернет-корпорация Microsoft заявила, что хакеры, связанные с правительством Ирана, пытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.

"Недавно мы заметили значительную деятельность в киберпространстве представляющей угрозу группировки, которую мы называем Phosphorous. Мы считаем, что эта группировка происходит из Ирана и связана с правительством Ирана", - говорится в сообщении Microsoft.

За период в 30 дней в августе-сентябре группировка сделала около 2,7 тысячи попыток найти учетные записи клиентов Microsoft и попыталась атаковать 241 аккаунт.

"Аккаунты, которые были целью (хакеров), были связаны с одним из штабов на выборах президента США, нынешними и бывшими чиновниками правительства США, журналистами, которые освещали вопросы глобальной политики, а также видных иранцев, проживающих за пределами Ирана. В результате этих усилий было взломано четыре аккаунта, они не были связаны со штабом кандидата в президенты или чиновниками США", - говорится в сообщении.

Microsoft уточняет, что действия хакеров "не отличались технической сложностью".

При этом хакеры использовали достаточно большое количество персональной информации потенциальных жертв. "Из этих усилий мы делаем вывод, что группировка Phosphorous отличается высокой мотивацией и готова вкладывать значительное время и средства в исследования и другие способы сбора информации", - уточнили в компании.

Microsoft советует пользователям внимательно относиться к защите своих учетных записей, используя двухфакторную идетификацию, лучше всего - без пароля, такую как Microsoft Authenticator.

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