Компания Google по праву считается главным убийцей собственных проектов. Сотрудники корпорации решили подшутить над этим и открыли к Хэллоуину настоящее кладбище загубленных проектов.

В холле офиса Google в Сиэтле к Хэллоуину появилась необычная инсталляция: жуткие надгробия с названиями сервисов, которые были закрыты в разное время. Это Picasa, RSS-агрегатор Google Reader, Google Buzz, Google Wave, соцсеть Orkut, Google+, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

"Не могу понять, это жутко или просто грустно?" - пишет сотрудница Google Дана Фрид (Dana Fried).

Конечно, количество закрытых проектов Google на самом деле намного больше - всего более 180. В сети даже есть сайт Killed By Google - цифровое кладбище сервисов Google.

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