С камерами новых iPhone 11 творится какая-то "чертовщина" - ФОТО
В последнее время Apple начала получать все больше жалоб от владельцев новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Пользователи жалуются на камеры смартфонов, которые начали снимать какую-то "чертовщину".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, в китайской соцсети Weibo появились примеры снимков, сделанных на новые модели. И на них отчетливо видны непонятные изображения, которые легко можно приписать к НЛО или призракам.
В основном они появляются на фотографиях, сделанных вечером или ночью при съёмке против источника света. Чаще всего с лишними "персонажами" на фото сталкиваются владельцы iPhone 11 Pro.
Скорее всего, это недостаток аппаратной конструкции. Но Apple пока никак не реагирует на жалобы.
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