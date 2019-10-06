В последнее время Apple начала получать все больше жалоб от владельцев новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Пользователи жалуются на камеры смартфонов, которые начали снимать какую-то "чертовщину".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, в китайской соцсети Weibo появились примеры снимков, сделанных на новые модели. И на них отчетливо видны непонятные изображения, которые легко можно приписать к НЛО или призракам.

В основном они появляются на фотографиях, сделанных вечером или ночью при съёмке против источника света. Чаще всего с лишними "персонажами" на фото сталкиваются владельцы iPhone 11 Pro.

Скорее всего, это недостаток аппаратной конструкции. Но Apple пока никак не реагирует на жалобы.

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