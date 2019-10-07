Спутниковый оператор ОАО "Азеркосмос" подписал соглашение о вещании грузинских телеканалов Mtavari Axri, Music Box и российского "ИЛЛИ ТВ". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на оператора.

Согласно соглашению, с октября телеканалы транслируются через спутник Azerspace-1 на частоте 11095/H/30000.

Указанные телеканалы транслируют социальные, экономические, аналитические, спортивные, музыкальные и развлекательные программы на грузинском и русском языках.

ОАО "Азеркосмос" предоставляет высококачественные спутниковые услуги в телекоммуникационной сфере и в области топографической съемки. В планы стратегического развития компании входит расширение охвата и спектра услуг. В его ведении находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

Спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

В 2018 году оператор вывел на целевую орбиту второй телекоммуникационный спутник Azerspace-2, расположенный на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы.

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