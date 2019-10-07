Популярность Fortnite принесла Epic Games не только славу, но и судебные разбирательства. Сначала на компанию подавали иски за использование танцев, а теперь решили засудить за слишком интересный игровой процесс.

Если верить CBC, Юридическая компания Calex Légal готовит иск против Epic Games. По словам адвоката Алессандры Эспозито Чартранд, в контору пришло письмо от родителей двух несовершеннолетних детей. В сообщении они приравняли эффект Fortnite к кокаину, который провоцирует выработку дофамина у детей, делая их зависимыми от развлечения, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Чартранд уверена, что Epic Games намеренно сделали игру такой увлекательной с помощью психологов:

"Epic Games, создавая Fortnite, многие годы нанимала психологов - они действительно копались в человеческом мозге и старались сделать игру настолько захватывающей, насколько это возможно. Они сознательно выпустили на рынок очень, очень аддиктивную игру, которая также была ориентирована на молодёжь"

По словам адвоката, раз компания выпустила столько "аддиктивную" игру, то должна предупреждать пользователей о рисках появления зависимости. Потому основой для возможного иска послужило дело Верховного суда Квебека 2015 года, когда табачные компании хотели заставить предупреждать об опасности курения.

"В основном это та же правовая основа. Это все крутится вокруг обязанности компаний информировать", - сказала Чартранд.

Вторым поводом для иска стало недавнее решение Всемирной организации здравоохранения классифицировать зависимость от видеоигр как болезнь. Раз игра вызывает настолько опасное привыкание, то производитель должен информировать об этом.

"Оба родителя заявили: "Если бы мы знали, что игра настолько затягивает и может разрушить жизни наших детей, то мы бы либо никогда не позволили им играть в Fortnite, либо следили бы за ними куда тщательнее"", - добавила Чартранд.

В соглашении Epic Games говорится, что для игры в Fortnite пользователи должны отказаться от групповых или индивидуальных исков. Вместо этого вопросы нужно решать в арбитраже. По словам Чартранд, в Квебеке эти правила не работают, и закон о защите прав потребителей заставляет компаний указывать риски, связанные с их услугами.

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