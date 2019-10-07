Вслед за Снуп Догом в киберспорт решил пойти и Роналду ди Асис Морейра, известный как Роналдиньо, который в 2004 получил звание Лучшего футболиста по версии ФИФА.

передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, если верить The Loadout, бразильский футболист хочет вдохновить новое поколение геймеров, которые любят соревнования. Роналдиньо начал собирать игроков бразильской киберспортивной сцены для собственного клуба R10. Поддерживает начинание футболиста производитель игровой периферии SCUF, ведь недавно Роналдиньо стал амбассадором бренда.

Пока что ни SCUF, ни сам футболист не рассказали, частью какой дисциплины станет R10. Учитывая род деятельности Роналдиньо, можно предположить, что киберспортсмены клуба будут соревноваться в категории FIFA и PES.

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