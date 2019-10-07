Компания Samsung представила двух преемников недорогого ноутбука Chromebook 3, вышедшего почти четыре года назад. Модели 4-го поколения обладают встроенным доступом к "Ассистенту" Google и магазину приложений Play Store, гигабитным Wi-Fi и зарядкой по USB-C, а стоят так же дешево - от $230, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Chromebook 4 располагает 11,6-дюймовым HD-экраном (1366х768 пикселей) и одним USB-C, более крупный Chromebook 4+ - 15,6-дюймовым дисплеем Full HD (1920х1080) и двумя портами, по одному с каждой стороны. У обеих новинок - процессор Celeron N4000, накопитель объемом до 64 гигабайт и оперативная память до 6 ГБ. Предусмотрены слот для microSD-карт памяти, один USB Type-A, а также 3,5-мм разъем для подключения наушников или микрофона.

В комплект поставки входит адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт, пишет Engadget. Помимо зарядки, порт можно использовать для передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с и подключения 4K-монитора.

В обе модели установлена батарея на 39 ватт-часов. Chromebook 4 "проживет" на одной зарядке до 12,5 часа, обещают в Samsung, а 15,6-дюймового Chromebook 4+ хватит на 10,5 часа.

В США Chromebook 4 и 4+ можно приобрести в интернет-магазине Samsung и розничной сети Best Buy. Стоимость младшей модели начинается с $229,99, старшей - с $299,99.

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