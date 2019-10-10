Кемпер состоит из беспилотного электрического шасси и "надеваемого" корпуса.

Авторитетная компания по изготовлению домов на колесах Erwin Hymer Group презентовала первый беспилотный кемпер. Об этом сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Концепт беспилотного дома на колесах получил название Galileo. Кемпер будет не только беспилотным, но электрическим и модульным.

У дома будут шасси с электрическим мотором и плоским днищем. На него можно будет "надеть" корпус дома, или эксплуатировать шасси отдельно, сдавать их в аренду и т.д.

Разработчики кемпера подчеркивают, что интерьер такого дома на колесах можно будет создавать, как в любом другом помещении.

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