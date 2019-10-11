Похоже, компания Xiaomi собирается присоединиться к тренду на дисплеи с повышенной частотой обновления картинки.

Разработчик с форума XDA-Developers нашёл в последней бета-версии оболочки MIUI 11 настройку частоты обновления экрана. На выбор есть два варианта: энергосберегающий с обновлением 60 Гц и ускоренный с частотой 120 Гц, как у Razer Phone 2 и Asus ROG Phone 2, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Немного разобравшись с кодом, разработчику даже удалось добавить этот пункт в настройки своего устройства, которое не поддерживает такую функцию. Как это будет выглядеть показано на скриншотах.

К сожалению, информации о самом смартфоне пока нет. Можно лишь предположить, что это флагман, который, скорее всего, представят в следующем году.

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