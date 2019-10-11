Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками. У новой линейки клавиатур имеется одна выделенная клавиша для быстрого вызова пакета офисных приложений Office, а другая - для вставки эмодзи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первыми спецклавиши были добавлены в эргономичную Microsoft Ergonomic Keyboard (с тканевым упором для рук и подключением к компьютеру по USB-порту) и тонкую Bluetooth Keyboard (с беспроводным модулем Bluetooth 5.0). В США новинки поступят в продажу к 15 октября по цене $59,99 и $49,99 соответственно, пишет The Verge.

Выделенная под "офис" клавиша заменяет вспомогательную Win, которая обычно располагается в правой части клавиатуры. Сочетание кнопок Office + W запускает Word, а Office + X - Excel. Клавиша с изображением смайлика открывает список выбора эмодзи в Windows 10. Назначить на неё конкретный значок или создать собственное клавиатурное сокращение, к сожалению, нельзя.

Microsoft не меняла стандартную раскладку более 25 лет, с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году. У большинства современных клавиатур - 104-105 кнопок, включая две клавиши Win и еще одну для вызова меню. Без наличия этих кнопок компания отказывается сертифицировать клавиатуру для использования с Windows. Однако будут ли требования Microsoft распространяться на две новые клавиши, пока неясно.

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