Компания Xiaomi анонсировала в Китае новую линейку "умных" холодильников под принадлежащим ей суббрендом Mijia. Самая дешевая модель оценена в 999 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Всего было представлено четыре аппарата Mijia с объемом 160-486 литров. У младших - 2-3 двери, у старших - до 4-х, сообщает Gizmochina. Все они оснащаются полками из закаленного стекла и светодиодами для освещения зоны хранения.

Базовый вариант (999 юаней) имеет объем 160 литров и два отделения: основное и морозильная камера. Стоимость модели на 210 литров с тремя дверьми - 1599 юаней.

Старшую модель для больших семей с объемом 483 литра (две двери) оценили в 2999 юаней, на 486 литров (четыре двери) - в 1999 юаней. У этих вариантов предусмотрен тачскрин на передней двери для контроля температуры различных секций и регулирования настроек. Также ими можно управлять голосовыми командами, обращаясь к помощнику Xiao AI.

Релиз смарт-холодильников Mijia намечен на 15 октября. Будут ли новинки продаваться за пределами Китая, не уточняется.

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