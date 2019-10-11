Акции "Яндекса" усилили падение после новостей о "Яндекс.Такси" и обвалились более чем на 20%, обновив минимум с декабря 2018 года, следует из данных Московской биржи, передает 1prime.ru.

К 17.46 мск акции "Яндекса" падали на 18,61%, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,45%. Ранее в ходе торгов акции "Яндекса" падали на 20,3%, до 1855 рублей - минимума с 26 декабря 2018 года.

Объем торгов акциями "Яндекса" взлетел почти до 8,5 миллиардов рублей - исторического рекорда торгов для акций компании на Московской бирже, заняв первое место по этому показателю среди российских компаний.

На американской фондовой бирже NASDAQ бумаги "Яндекса" падают примерно на 16,4%.

Ранее в пятницу ФАС сообщила, что "Яндекс.Такси" отозвало из ведомства ходатайство о покупке активов компании "Везет". В пресс-службе "Яндекс.Такси" при этом сообщили, что компания после отзыва подала в ФАС новое ходатайство. Как пояснили в компании, это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".

В свою очередь в ФАС сообщили, что служба пока не получила новое ходатайство "Яндекс.Такси".

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