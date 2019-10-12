Самолетостроительная компания Boeing и производитель люксовых спорткаров Porsche договорились о совместной разработке электрического аэромобиля с возможностью вертикального взлета и посадки (VTOL). В рамках подписанного меморандума партнеры создадут концепцию и спроектируют прототип летающей машины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, помимо этого, будет собрана международная команда инженеров, которая займется проектами в сфере "городской аэромобильности". Она также будет исследовать потенциал рынка и возможные ситуации применения премиальных летательных аппаратов.

Договорившись с Porsche, Boeing усилила конкуренцию со своим извечным соперником - Airbus. Собственный VTOL-автомобиль эта фирма начала тестировать в прошлом году. Коммерческие полеты в городах планируется начать в 2023 году.

В Boeing также развивают собственный проект "летающего такси". В начале года концерн показал, как прототип его пассажирского электрического судна умеет взлетать по вертикали, зависать в состоянии свободного парения и садиться.

Проектированием "самолетомобиля" для использования в условиях города занимается подразделение Boeing NeXt. Конечная цель проекта - создание транспорта для "городской аэромобильности", который при высокой загруженности дорог смог бы доставлять пассажиров по всему городу на расстояние до 80 километров.

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