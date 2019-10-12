На 15 октября Google запланировал презентацию новых смартфонов Pixel 4. Однако в этот день может дебютировать еще одна новинка - ноутбук Pixelbook Go, и его прототип уже получили, рассмотрели и оценили журналисты 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Дизайн

В первую очередь, ноутбук выделяется своим дизайном: верхняя часть матовая, а вот нижняя имеет необычную ребристую поверхность. И эту часть уже начали сравнивать со стиральной доской. Похоже, Pixelbook Go присоединится к компьютеру Mac Pro, которого часто сравнивают с теркой из-за "дырявого" корпуса.

К тому же, у ноутбука необычный коралловый цвет - Not Pink, как и у Pixel 3. Также будет доступен черный вариант Just Black.

Начинка

У Pixelbook Go 13,3-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD или 4K, процессоры Intel Core m3, i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ накопителя.

Также "в комплекте" 2-мегапиксельная камера, два стереодинамика, два порта USB-С, 3,5-миллиметровый разъем для наушников и чип Titan C.

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