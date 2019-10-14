Samsung запустила тестирование нового интерфейса Android 10
Компания Samsung, пусть и с небольшой задержкой, запустила программу бета-тестирования фирменной оболочки One UI 2.0 на базе Android 10 для флагманов семейства Galaxy S10.
Правда, пока прошивку смогли опробовать только пользователи из Южной Кореи. Да и то ограниченное число - всего 1000 участников программы тестирования, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Но уже завтра, 14 октября, Samsung откроет программу и для других пользователей - из Южной Кореи, а также США и Германии.
Обновление можно будет найти в фирменном приложении Samsung Members. Там появится баннер, нажав на который, вы станете участником бета-тестирования One UI 2.0.
Когда состоится финальный релиз прошивки - неизвестно. Скорее всего, это будет в конце ноября - декабре.
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