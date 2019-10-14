Компания Samsung, пусть и с небольшой задержкой, запустила программу бета-тестирования фирменной оболочки One UI 2.0 на базе Android 10 для флагманов семейства Galaxy S10.

Правда, пока прошивку смогли опробовать только пользователи из Южной Кореи. Да и то ограниченное число - всего 1000 участников программы тестирования, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Но уже завтра, 14 октября, Samsung откроет программу и для других пользователей - из Южной Кореи, а также США и Германии.

Обновление можно будет найти в фирменном приложении Samsung Members. Там появится баннер, нажав на который, вы станете участником бета-тестирования One UI 2.0.

Когда состоится финальный релиз прошивки - неизвестно. Скорее всего, это будет в конце ноября - декабре.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!