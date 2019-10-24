Компания Google объявила о доступности новой версии браузера Chrome для Windows, Mac и Linux. Обновление привносит поддержку принудительного включения темной темы оформления и встроенную функцию проверки надежности пароля.

Chrome 78 позволит принудительно включить "ночной режим" на любом сайте - вне зависимости от того, предусмотрена ли у него такая возможность. При этом никаких изменений в исходный код не вносится: браузер просто инвертирует цвета, меняя светлые оттенки на затемненные, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Расширение Password Checkup для защиты учетной записи от "угона", вышедшее в феврале, будет доступно в качестве встроенной функции Chrome. При каждом входе в аккаунты на сторонних сайтах браузер будет сверяться с базой утечек из примерно 4 миллиардов записей, а в случае обнаружения потенциальной угрозы - уведомлять пользователя о необходимости сменить логин и пароль.

C помощью другой функции - Click-to-Call - пользователи смогут выделить номер телефона в Chrome на компьютере, выбрать новый пункт в контекстном меню и сделать звонок, отправив его на Android-устройство.

Также в Chrome 78 был внедрен новый протокол DNS-over-HTTPS (DoH) для улучшенной защиты от слежки. А устаревшая функция XSS Auditor для предотвращения XSS-атак, появившаяся еще в 2009 году с релизом Chrome 4, была убрана.

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