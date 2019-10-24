Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе предварительных торгов стоимость акции Twitter снижается на $7,7, или на 19,83%, по состоянию на 15.41 по бакинскому времени. Накануне по итогам торгов показатель повысился до $38,83 за бумагу, то есть на 0,05%. Капитализация Twitter составила $30 млрд.

Ранее Twitter сообщал о росте выручки в III квартале 2019 года до $823,7 млн - на 8,7%. Это ниже ожидаемого аналитиками показателя в $876 млн.

По прогнозам аналитиков, выручка компании в IV квартале должна была составить $1,06 млрд, однако с учетом текущей ситуации Twitter ожидает получить $940 млн.

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