Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.

Об этом сообщает газета Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, 48-летний мужчина потерял управление и врезался в пальму. В результате аварии литий-ионный аккумулятор автомобиля загорелся, огонь и дым заполнили салон. Вокруг собрались люди, однако им не удалось помочь мужчине из-за конструктивных особенностей модели S. Так, ручки машины утоплены в дверь и открываются с помощью электроники.

В результате мужчина скончался от ожогов и удушения. Сторона обвинения настаивает на том, что причиной смерти стали конструктивные дефекты автомобиля. "Эта особенность Model S сделала автомобиль смертельной ловушкой", - говорится в иске семьи погибшего.

В марте 2017 года два автомобиля Tesla Model S сгорели на территории зарядной станции Supercharger в Шанхае. Воспламенение произошло в одной из машин, после чего огонь перекинулся на другой электромобиль, припаркованный рядом.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın