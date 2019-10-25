Китайский холдинг TCL показал прототип смартфона, снабженный складным, зигзагообразным экраном. В отличие от схлопывающихся пополам Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, дисплей экспериментального устройства сгибается сразу в двух местах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, двойной шарнир позволяет "концептфону" TCL раскладываться в огромный, 10-дюймовый планшет. При этом петли Z-образного экрана движутся в разных направлениях, что создает впечатление, будто бы пользователь разворачивает рекламный буклет.

В сложенном состоянии аппарат выглядит как трехслойный "сэндвич" - очень толстый и громоздкий смартфон, пишет CNET. Если разложить его надвое, одну часть можно использовать как экран, другую - в качестве клавиатуры.

На задней панели предусмотрена четверная камера, на лицевой - одна фронтальная. Для зарядки используется порт USB Type-C. Места для 3,5-мм аудиовхода не нашлось.

У прототипа TCL нет ни названия, ни приблизительной стоимости, ни сроков поступления в производство. Его дисплей-гармошка даже не работает, поскольку была создана исключительно в демонстрационных целях. Тем не менее, по концепту можно себе представить, каким станет будущее складных смартфонов в ближайшие пару лет.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın