Производитель профессиональных цифровых видеокамер RED не будет выпускать преемника футуристичного смартфона Hydrogen One. Об этом, а также о своём уходе из RED в связи с проблемами со здоровьем, сообщил основатель RED и инициатор "смартфонного" проекта Джим Дженнард, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Продававшийся в США за 1295 долларов с осени 2018-го Hydrogen One оснащался "голографическим" дисплеем. Экранная технология 4-view позволяла переключаться между "обычным" дисплеем в 5,7 дюйма с разрешением в 2560x1440 пикселей, и различными режимами с "голографическим" эффектом.

Устройство оснащалось уже не флагманским на тот момент процессором Snapdragon 835, портом USB-C, стереодинамиками и 3,5-мм аудиовходом для подключения наушников. За счет штырькового разъема, находящегося на задней панели, смартфон может подключаться к 4K-камерам RED и модулям, расширяющим его функциональность.

Компания предлагала два возможных сценария применения "голографического" дисплея. Первый - когда Hydrogen One воспроизводил 3D-видео, а картинка оставалась неподвижной, когда аппарат перемещали и наклоняли. Второй - режим видеочата, когда смартфон отображал лица собеседников в виде голограмм в режиме реального времени.

Несмотря на уникальные возможности Hydrogen One был раскритикован экспертами, а обещанные модули расширения так и не поступили в продажу. Высокая цена также помешала ему стать популярным. Команда разработчиков пообещала выпустить "профессиональную" версию аппарата с камерой собственной разработки RED (вместо использовавшегося в Hydrogen One стандартного смартфонного модуля), но выполнить обещание не удалось.

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