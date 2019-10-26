Американская корпорация Amazon обескуражена решением Министерства обороны США предоставить компании Microsoft 10-летний контракт объемом $10 млрд на предоставление услуг в области удаленных вычислений.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Amazon Дрю Херденера, опубликованном в пятницу газетой The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Платформа Amazon Web Services является явным лидером в облачных вычислениях, исход [тендера] был бы иным, если бы он основывался на подробном анализе сравниваемых предложений", - отметил представитель Amazon. "Мы остаемся полностью приверженными разработке инноваций для цифрового поля боя, в котором безопасность, эффективность, надежность и разнообразие ресурсов могут провести разграничительную линию между успехом и провалом", - добавил он.

Пентагон в пятницу назвал Microsoft победителем тендера на выполнение контракта объемом $10 млрд компанию Microsoft. Как напоминает The New York Times, исход тендера не был предопределен до самого последнего момента. Сначала безусловным фаворитом считалась Amazon, однако президент США Дональд Трамп в своем Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Джеффа Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.

По данным газеты, новый министр обороны США Марк Эспер запросил несколько месяцев, чтобы тщательнее изучить условия тендера и возможности его главных участников. Несколько дней назад шеф Пентагона взял самоотвод, объяснив это тем, что его сын работает в компании, которая также претендовала на данный контракт.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $800 млрд.

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