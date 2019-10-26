Президент США Дональд Трамп раскритиковал дизайн последних моделей IPhone, заявив, что старые модификации с кнопкой Home ("Домой") были более удобными. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter, обращаясь к генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку.

"Тиму [Куку]: кнопка на IPhone была гораздо лучше, чем свайп", - написал Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первый iPhone без кнопки Home вышел осенью 2017 года, им стал iPhone X. В предыдущей модели iPhone 7 Plus кнопка Home была, но она уже тогда стала сенсорной.

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