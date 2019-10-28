В сети появилась информация, когда компания Apple анонсирует свои новые беспроводные наушники AirPods Pro.

По словам популярного концепт-дизайнера Бена Гескина (Ben Geskin), их представят в эту среду или четверг на специальном мероприятии для журналистов в местных офисах Apple. Правда это или нет - узнаем уже через несколько дней, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Напомним, наушникам приписывают систему шумоподавления, защиту от воды, металлический корпус, а также датчик ЧСС и несколько расцветок, включая черную, белую и зеленую Midnight Green. Apple AirPods Pro будут стоить 260 долларов США. Они должны появиться на полках магазинов в ноябре.

Напомним, Apple планирует выпустить в начале следующего года iPhone SE 2 с дизайном, как у iPhone 8 и чипом A13 Bionic.

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