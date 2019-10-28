Apple в будущем году подключится к набирающему силу среди производителей смартфонов тренду и установит в новые модели iPhone дисплеи с повышенной до 120 Гц частотой обновления изображения. Такая технология под названием ProMotion Display уже применяется в iPad Pro, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О планах Apple сообщило со ссылкой на источники издание DigiTimes. Повышенная частота обновления заставляет воспринимать анимацию интерфейса и приложений (а, значит, и воспроизводящий её смартфон) как более быструю и плавную. Кроме того, видео с "кинематографической" частотой кадров 24 в секунду такой дисплей (в отличие от 60-герцевого - 60 не делится на 24 без остатка) отображает без повтора или интерполяции кадров.

В 2019-м дисплеи с частотой развёртки больше привычных 60 Гц появились во флагманах OnePlus и Google, а также в игровом ASUS ROG Phone 2. Samsung же подверглась критике за то, что у её продвинутых и сверхдорогих Galaxy Note10+ изображение на экране обновляется "жалкие" 60 раз в секунду.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın