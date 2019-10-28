Samsung и "Яндекс" реализовали поддержку управления телевизорами корейского производителя при помощи голосовых команд, отдаваемых ассистенту "Алиса". Правда, не напрямую, а через устройства-посредники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщили в Samsung, c помощью голосовых команд владельцы моделей Smart TV 2018 и 2019 годов линеек QLED, LS, серий 7100 и выше смогут включать и выключать телевизор, переключать каналы, регулировать уровень звука и переводить устройство в беззвучный режим. Модели серии 7090 и ниже, а также серии 4500 и выше поддерживают все вышеперечисленные функции, кроме включения.

Чтобы "волшебство" заработало, нужно сначала интегрировать две экосистемы - платформу интернета вещей SmartThings от Samsung и голосового помощника "Яндекса". Телевизор нужно добавить в аккаунт SmartThings на смартфоне, а в мобильном приложении "Яндекс - с Алисой" - включить опцию SmartThings Connector. Команды для телевизоров можно отдавать "Алисе" через смартфон, открытый на компьютере "Яндекс.Браузер" или любую умную колонку с ассистентом "Яндекса".

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın