28 октября Apple анонсировала долгожданные наушники AirPods Pro в полностью новом дизайне и с функцией активного шумоподавления, которые дополнят в линейке "вкладыши" AirPods.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, с помощью внешних микрофонов Apple AirPods Pro улавливают окружающие звуки и компенсируют их обратной звуковой волной. Затем внутренний микрофон анализирует звук непосредственно внутри уха и помогает блокировать остаточные шумы. Плюс он позволяет подстраивать параметры звука с учётом формы ушной раковины и посадки ("адаптивный эквалайзер"). В ситуациях, когда пользователю важно слышать происходящее вокруг, достаточно коснуться датчика нажатия на "ножке" - наушники переключатся на открытый/прозрачный режим. Сенсор также позволяет управлять музыкой, но пока без подробностей (скорее всего, двойным тапом).

Отмечается, что в США Apple AirPods Pro поступят в продажу 30 октября по цене $250, в Европе за них придётся отдать €280. Слухи о нескольких цветах не подтвердились, наушники выпускаются только в белом корпусе.

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