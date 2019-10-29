Компания Xiaomi решила не дожидаться презентации 5 ноября и показала внешний вид своих новых смарт-часов.

Официальное изображение устройства опубликовал глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) у себя на странице в Weibo. Часы, согласно рендеру, получат дизайн, как у Apple Watch. У них также будет одна кнопка управления и квадратный дисплей с закруглёнными краями, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Если верить утечкам, Xiaomi Mi Watch станут первыми часами производителя, который будут работать на операционной системе Wear OS. Предположительно, они получат OLED-матрицу, процессор Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ ОЗУ, функцию Alway-On Display и NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay. Ещё им приписывают отдельное приложение-компаньон Mi Wear.

Позже Xiaomi подтвердила, что новинка получит чип Snapdragon Wear 3100. Кроме этого, компания опубликовала новое изображение часов.

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