В ассортименте надеваемых устройств Xiaomi уже не первый год есть фитнес-трекеры разной функциональности и цены, однако устройства, которое можно было бы по праву назвать смарт-часами, не было. Такое анонсируют 5 ноября, но компания не утерпела и уже поделилась в соцсети Weibo фотографиями и некоторыми подробностями о новинке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первые смарт-часы Xiaomi будут, скорее всего, называться Mi Watch, а выпустят их под саббрендом Mijia, под которым выходят устройства интернета вещей. Судя по опубликованным изображениям, дизайнеры китайской фирмы явно вдохновлялись Apple Watch - и форма корпуса, и "цифровая коронка", и вытянутая кнопка справа очень похожи.

Устройство построено на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 3100, оснащено Wi-Fi, GPS и NFC. Кроме того, есть eSIM, которая позволяет совершать звонки. Главный вопрос, на который пока нет ответа - какое именно ПО используют часы. Наиболее вероятные варианты - платформа собственной разработки или Android Wear. Ну и, конечно, интересует цена Xiaomi Mi Watch.

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