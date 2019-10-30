Все три iPhone, которые Apple запланировала выпустить в будущем году, будут работать на процессорах, произведённых по 5-нанометровому технологическому процессу. Кроме того, сообщает Nikkei, их оснастят 5G-модемами разработки Qualcomm, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На сегодня процессоры с самым малым расстоянием между логическими элементами - 7-нанометровые. Такой технологический процесс используется и в Apple A13 Bionic в iPhone последнего поколения, и в Qualcomm Snapdragon 855, на котором работают все современные флагманские Android-смартфоны.

По данным Nikkei, в iPhone-2020 процессоры собственной разработки Apple A14 Bionic будут работать в связке с модемом Qualcomm для сетей связи пятого поколения - Qualcomm X55 5G. Причём поддержку скоростных сетей получат все три модели - и флагманская в двух размерах, и "народная", наследник iPhone 11.

Известно, что в Apple намерены в конечном счете разработать собственный 5G-модем, тесно интегрированный в основную систему-на-чипе. Однако это произойдёт не раньше 2022 - 2024 года, считают эксперты.

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