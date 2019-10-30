https://news.day.az/hitech/1170968.html В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также месенджеров WhatsApp и Facebook Messenger наблюдаются в ряде стран мира в среду.
Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.
Сбои в работе сервисов наблюдаются с 19:00.
Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии.
По данным Downdetector, большинство сообщивших о проблеме указывали на сбой в отправке сообщений и доступе к новостной ленте.
Все три сервиса принадлежат компании Facebook.
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