https://news.day.az/hitech/1171000.html Twitter решил запретить всю политическую рекламу
Twitter решил запретить всю политическую рекламу
Twitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе, заявил основатель социальной сети Джек Дорси.
"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться", - написал он в своем аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Политику начнут применять с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как это изменение вступит в силу, добавил он.
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