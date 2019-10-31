Дизайнер Луис Эрнан (Luis Hernan) создал увлекательный проект "Цифровой эфир" ("Digital Ethereal"), чтобы запечатлеть невидимые сигналы беспроводного доступа в интернет. Он использовал приложение Android и снимал с длинными выдержками, передает Day.Az со ссылкой на Trendymen.ru.

Поскольку человек не может просто навести фотокамеру на роутер и, нажав на спуск затвора, запечатлеть "поток" льющейся информации, Эрнан решил "перевести" этот сигнал в цвета с помощью приложения Android под названием Kirlian Device mobile. Оно позволяет визуализировать силу сигнала Wi-Fi с помощью набора красок.

Получившиеся снимки представляют невидимые сигналы, которые Эрнану напомнили призраков.

"Я верю, что наше взаимодействие с этой массой электромагнитных сигналов, которые Энтони Данн описал, как "пространство Герца", можно охарактеризовать такими же терминами, что и призрака или фантом.

И те, и другие являются парадоксальными образованиями, чья нетипичная природа позволяет им невидимо присутствовать. Аналогичным образом они проходят процесс постепенной обоснованности, чтобы стать временно доступными для восприятия. Наконец, и те, и другие нас преследуют".

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