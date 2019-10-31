Samsung не ограничится выпуском складного смартфона Galaxy Fold - будут и новые устройства с гибкими экранами. И концепт одного из них компания показала на открытии своей ежегодной конференции для разработчиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, видеоролик, на котором показаны варианты использования нового форм-фактора, опубликован в YouTube-канале Samsung Newsroom. В разложенном виде смартфон похож на обычный современный аппарат, но может складываться пополам как пудреница, экраном вовнутрь. "Новый исследуемый нами форм-фактор не только позволит легко уместить смартфон в карман, но и изменит то, как мы его используем", - заявила со сцены Хе-Сун Чён, глава группы исследований и разработок Samsung.

Имени у новинки пока нет, однако, похоже, уже через пару недель появится первый конкурент. Ожидается, что на презентации в Лос-Анджелесе 13 ноября Motorola покажет "переизобретённую легенду" - складной смартфон в таком же форм-факторе. Маркетологи собираются объявить его преемником легендарной сверхтонкой "раскладушки" Motorola RAZR, популярной в середине 2000-х.

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