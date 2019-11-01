Продающий инструменты и руководства для ремонта гаджетов сайт iFixit опубликовал результаты вскрытия и рентгенографии анонсированных Apple на этой неделе наушников AirPods Pro, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По сравнению с выпущенными в 2016-м AirPods и появившейся в продаже не так давно обновлённой версией с новым чипом H1, обнаружились некоторые конструктивные отличия. За счёт новых электронных компонентов - элементов управления нажатием на корпус и системы шумоподавления - наушники стали на треть тяжелее, по 5,4 грамма каждый.

Батарея совершенно другая - она имеет форму таблетки и размещена рядом с мембраной в толстой части корпуса, в то время как у обычных AirPods батареи тонкие и находятся в "стебельках". Такая же батарея-таблетка применена в Galaxy Buds, но в наушниках Samsung её, в отличие от новинки Apple, можно заменить.

Единственное, что может заменить пользователь в AirPods Pro - это силиконовые насадки. Вот только крепление у них несовместимо с обычными сменными насадками, подходящими для большинства вакуумных наушников.

Финальный вывод ожидаемый - в случае поломки новинка, щедро залитая внутри клеем, ремонту не подлежит. Точнее, ремонт "одновременно непрактичен и экономически нецелесообразен".

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