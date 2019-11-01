Владельцев смартфонов на Android атаковал вирус, который нельзя победить. Заражены почти пятьдесят тысяч устройств, их количество растет с каждой минутой, большинство жертв - жители России, Индии и США, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вредоносный код превращает телефон в рекламную площадку - объявления всплывают на экране одно за другим, объем памяти резко сокращается.

Угрозу обнаружили разработчики антивирусов, но даже они не знают, как с ней справиться. Если удалить программу, она сама восстановит себя на смартфоне и перестанет быть видимой в списке приложений.

Не помогает даже сброс до заводских настроек. За такую способность код уже назвали зомби-вирусом.

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