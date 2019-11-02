В сентябре Google тестировал режим инкогнито в Google Maps, а сегодня компания официально анонсировала эту функцию для приложения.

Нововведение начало появляться только у пользователей Android-устройств. Функцию добавляют серверно. Поэтому, если у вас её до сих пор нет - надо немного подождать, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Режим инкогнито в Google Maps работает также, как и в браузере Google Chrome. Он не позволяет отслеживать действия пользователя, не сохраняет историю, не обновляет местоположение, а также не даёт использовать личную информацию для персонализированной выдачи.

Чтобы включить режим инкогнито, надо нажать на изображение профиля в левом углу и активировать опцию Turn on Incognito mode.

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