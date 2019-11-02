Разработчики мессенджера WhatsApp добавили в своё фирменное приложение безопасный способ аутентификации.

Речь идёт о поддержки сканера отпечатков пальцев для входа в приложение. В начале года такая возможность появилась в iOS, а сейчас её наконец-то начал поддерживать Android-клиент, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Чтобы включить вход по отпечатку пальца надо зайти в настройки приложения. Потом найти там пункт Account и открыть раздел Privacy. В конце списка будет функция Unlock with fingerprint.

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