https://news.day.az/hitech/1171800.html В WhatsApp для Android появилась функция, которую хотели все
В WhatsApp для Android появилась функция, которую хотели все
Разработчики мессенджера WhatsApp добавили в своё фирменное приложение безопасный способ аутентификации.
Речь идёт о поддержки сканера отпечатков пальцев для входа в приложение. В начале года такая возможность появилась в iOS, а сейчас её наконец-то начал поддерживать Android-клиент, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Чтобы включить вход по отпечатку пальца надо зайти в настройки приложения. Потом найти там пункт Account и открыть раздел Privacy. В конце списка будет функция Unlock with fingerprint.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре