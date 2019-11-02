Сюрприза не получилось и ожидаемо на церемонии открытия BlizzCon 2019 компания Blizzard анонсировала Diablo 4.

Анонсировали игру, показав пафосный трейлер, который подтвердил, что главным злодеем в этот раз станет Лилит. По словам разработчиков, игроков ждет мрачная атмосфера с насилием, кровью, оккультной символикой и прочими прелестями. Из играбельных классов анонсировали только волшебника, варвара и друида. По классике, игроков ждет вид сверху и кооператив, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Игровой директор Луис Баррига отметил, что на этот раз геймеры смогут встретить других игроков, посетив дружественные города, подземелья и PVP-зоны. К тому же локации в Diablo 4 станут бесшовными, и приключенцы смогут побывать в Лесах Скогслена, Холодных землях, Бесплодной степи, Хавезаре и Пустынном Кеджистане.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın