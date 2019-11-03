Если вы хотите, чтобы аккумулятор смартфона жил долго, придется изменить некоторые привычки.

Разумеется, вы скажете, что батареи современных смартфонов никуда не годятся - они зачастую не доживают до вечера. Но отчасти это наша вина, ведь мы постоянно неправильно их заряжаем.

Распространено представление, что заряжать телефон понемножку вредно, и нужно включать его в розетку тогда, когда заряда уже почти не осталось.

Но это большая ошибка.

На сайте Battery University, созданном производителем аккумуляторов, компанией Cadex, подробно описан так называемый стресс литий-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах. Батареи, как и люди, реагируют на постоянный стресс - снижением продолжительности жизни.

Итак, если вы хотите, чтобы аккумулятор смартфона жил долго, нужно изменить некоторые привычки.

Когда он полностью заряжен, не держите его включенным в розетку

По дан­ным Battery University, дер­жать уже за­ря­жен­ный те­ле­фон под­клю­чен­ным к ис­точ­ни­ку элек­три­че­ства, как мы часто де­ла­ем ночью, в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве вред­но для ба­та­реи.

После того, как ваш смарт­фон до­стиг­нет 100% за­ря­да, он на­чи­на­ет по­лу­чать элек­три­че­ство неболь­ши­ми им­пуль­са­ми, ко­то­рые под­дер­жи­ва­ют его на этом уровне. При этом ба­та­рея на­хо­дит­ся в стрес­со­вом, на­пря­жен­ном со­сто­я­нии, что хи­ми­че­ски из­на­ши­ва­ет ак­ку­му­ля­тор.

Battery University, ко­неч­но, при­во­дит массу на­уч­ных вы­кла­док, объ­яс­ня­ю­щих этот фе­но­мен, но вывод кра­ток и по­ня­тен: "Когда те­ле­фон пол­но­стью за­ря­дил­ся, вынь­те его из ро­зет­ки. Вы ведь не хо­те­ли бы много часов, без сна ра­бо­тать на пре­де­ле на­пря­же­ния мышц?".

Лучше не заряжать телефон до 100%

По дан­ным Battery University, ба­та­рее не толь­ко не необ­хо­ди­мо, но и неже­ла­тель­но до­сти­гать пол­но­го за­ря­да. Дело в том, что на по­след­ней ста­дии ба­та­рея за­ря­жа­ет­ся вы­со­ким на­пря­же­ни­ем, что ей вред­но.

Так что если вы хо­ти­те, чтобы те­ле­фон слу­жил на про­тя­же­нии всего дня, его лучше под­клю­чать к ро­зет­ке несколь­ко раз по­не­мно­гу.

Заряжайте телефон при любом удобном случае

Ак­ку­му­ля­то­ру по­лез­нее за­ря­жать­ся неболь­ши­ми пор­ци­я­ми в те­че­ние дня, чем до­жи­вать почти до конца за­ря­да, а потом на­дол­го ока­зы­вать­ся в ро­зет­ке.

По дан­ным Battery University, лучше всего за­ря­жать те­ле­фон, когда он по­те­рял около 10% за­ря­да. Оче­вид­но, это плохо со­гла­су­ет­ся с нашим рит­мом жизни, так что про­сто под­клю­чай­те те­ле­фон к сети, когда это удоб­но. Если это при­ве­дет к несколь­ким се­ан­сам за­ря­да за день - тем лучше.

Это не толь­ко про­длит срок жизни ба­та­реи смарт­фо­на, но и при­ве­дет к тому, что у вас под рукой все­гда будет за­ря­жен­ный те­ле­фон.

Кроме того, такой режим поз­во­лит без­за­бот­но поль­зо­вать­ся функ­ци­я­ми, ко­то­рые в про­тив­ном слу­чае при­ш­лось бы от­клю­чать для эко­но­мии ба­та­реи - на­при­мер, сер­ви­са­ми, ра­бо­та ко­то­рых ос­но­ва­на на по­сто­ян­ном опре­де­ле­нии ме­сто­по­ло­же­ния с по­мо­щью GPS.

Держите телефон прохладным

Ба­та­реи смарт­фо­нов чув­стви­тель­ны к пе­ре­гре­ву, что, к при­ме­ру, ком­па­ния Apple ре­ко­мен­ду­ет сни­мать во время за­ряд­ки неко­то­рые чехлы - они слиш­ком плохо от­во­дят тепло от iPhone. "Если устрой­ство стало го­ря­чим на ощупь, немед­лен­но сни­ми­те чехол". А если на него све­тит пря­мое солн­це, его стоит чем-то при­крыть. Так ба­та­рея будет здо­ро­вее.

Источник: Insider

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