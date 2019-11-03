Как правильно заряжать телефон, чтобы он долго прожил
Если вы хотите, чтобы аккумулятор смартфона жил долго, придется изменить некоторые привычки.
Разумеется, вы скажете, что батареи современных смартфонов никуда не годятся - они зачастую не доживают до вечера. Но отчасти это наша вина, ведь мы постоянно неправильно их заряжаем.
Распространено представление, что заряжать телефон понемножку вредно, и нужно включать его в розетку тогда, когда заряда уже почти не осталось.
Но это большая ошибка.
На сайте Battery University, созданном производителем аккумуляторов, компанией Cadex, подробно описан так называемый стресс литий-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах. Батареи, как и люди, реагируют на постоянный стресс - снижением продолжительности жизни.
Итак, если вы хотите, чтобы аккумулятор смартфона жил долго, нужно изменить некоторые привычки.
Когда он полностью заряжен, не держите его включенным в розетку
По данным Battery University, держать уже заряженный телефон подключенным к источнику электричества, как мы часто делаем ночью, в долгосрочной перспективе вредно для батареи.
После того, как ваш смартфон достигнет 100% заряда, он начинает получать электричество небольшими импульсами, которые поддерживают его на этом уровне. При этом батарея находится в стрессовом, напряженном состоянии, что химически изнашивает аккумулятор.
Battery University, конечно, приводит массу научных выкладок, объясняющих этот феномен, но вывод краток и понятен: "Когда телефон полностью зарядился, выньте его из розетки. Вы ведь не хотели бы много часов, без сна работать на пределе напряжения мышц?".
Лучше не заряжать телефон до 100%
По данным Battery University, батарее не только не необходимо, но и нежелательно достигать полного заряда. Дело в том, что на последней стадии батарея заряжается высоким напряжением, что ей вредно.
Так что если вы хотите, чтобы телефон служил на протяжении всего дня, его лучше подключать к розетке несколько раз понемногу.
Заряжайте телефон при любом удобном случае
Аккумулятору полезнее заряжаться небольшими порциями в течение дня, чем доживать почти до конца заряда, а потом надолго оказываться в розетке.
По данным Battery University, лучше всего заряжать телефон, когда он потерял около 10% заряда. Очевидно, это плохо согласуется с нашим ритмом жизни, так что просто подключайте телефон к сети, когда это удобно. Если это приведет к нескольким сеансам заряда за день - тем лучше.
Это не только продлит срок жизни батареи смартфона, но и приведет к тому, что у вас под рукой всегда будет заряженный телефон.
Кроме того, такой режим позволит беззаботно пользоваться функциями, которые в противном случае пришлось бы отключать для экономии батареи - например, сервисами, работа которых основана на постоянном определении местоположения с помощью GPS.
Держите телефон прохладным
Батареи смартфонов чувствительны к перегреву, что, к примеру, компания Apple рекомендует снимать во время зарядки некоторые чехлы - они слишком плохо отводят тепло от iPhone. "Если устройство стало горячим на ощупь, немедленно снимите чехол". А если на него светит прямое солнце, его стоит чем-то прикрыть. Так батарея будет здоровее.
Источник: Insider
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