Компания Microsoft представила лимитированную версию игровой консоли Xbox One X, выпуск устройства с таким оригинальным дизайном приурочен к выходу фильма "Терминатор: Тёмные судьбы", премьера которого состоялась 31 октября. Сообщается, что консоль разработана совместно с Paramount Pictures. Её можно получить бесплатно в конкурсе Xbox, который проводят в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на 3dnews.ru.

Ограниченная в тираже специальная версия Xbox One X имеет особый дизайн: на её корпусе изображён череп киборга Rev-9 из фильма. При включении устройства на приставке загорается красный глаз нового терминатора.

По характеристикам лимитированная версия Xbox One X не отличается от классической: это всё та же мощнейшая приставка от компании Microsoft, позволяющая играть в 4К-игры благодаря графическому процессору с производительностью 6 терафлопс. Консоль имеет восьмиядерный процессор AMD, работающий на частоте 2,3 ГГц, а также 12 Гбайт видеопамяти GDDR5.

Специальную версию Xbox One X можно выиграть в конкурсе, который проходит в Twitter с 1 по 15 ноября. Пользователи должны ретвитнуть публикацию, лайкнуть её и оставить под ней комментарий с хэштегом #DarkFateXGears5Sweepstakes, в котором нужно рассказать, за кого голосуют - за людей или машин. На данный момент твит набрал более 20 тысяч лайков, 14 тысяч ретвитов и 12 тысяч комментариев.

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