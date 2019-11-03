Недавно бренд Xiaomi Redmi представил свою первую модель телевизора - 70-дюймовый Redmi TV.

Теперь же дебютировал его более доступный "брат", передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Новый Redmi TV получил 40-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), частотой обновления 60 Гц и углом обзора 178 градусов.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор Amlogic с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-450 MP2 GPU в связке с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.

Также у новой модели есть два динамика мощностью по 8 Вт, поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц, технологий Dolby Audio и DTS 2.0, два HDMI-порта, один USP, один композитный вход и аналоговый интерфейс DTMB, а также сетевой Ethernet-разъём. Программная оболочка - PatchWall UI на базе Android.

Габариты телевизора 905×512×220 мм, вес - 6,1 кг.

Стоит новый Redmi TV всего $142. Продажи уже стартовали в Китае.

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