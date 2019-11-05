Компания Facebook поменяла логотип, чтобы он отличался от логотипа одноименной соцсети, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мы обновляем бренд компании, чтобы лучше прояснить информацию о продуктах, которые делает Facebook. Мы вводим новый логотип компании и проводим различие между компанией Facebook и приложением Facebook, которое сохранит свой собственный бренд", - говорится в сообщении.

Среди основных своих сервисов Facebook называет приложение Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. "Эти приложения и технологии имеют общую инфраструктуру на протяжении многих лет, и команды, стоящие за ними, часто работают вместе", - отмечает компания.

Facebook добавляет, что изменение бренда - это способ лучше донести структуру собственности компании до людей и бизнеса, которые используют сервисы Facebook для связи, создания сообществ и расширения своей аудитории.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.

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