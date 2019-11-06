https://news.day.az/hitech/1173101.html Глава Twitter высмеял новый логотип Facebook
Глава Twitter высмеял новый логотип Facebook
Генеральный директор Twitter Джек Дорси высмеял новый корпоративный логотип компании Facebook.
Об этом говорится на его аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно нововведению, отныне логотип самой компании Facebook пишется полностью с заглавными буквами, приложения - строчными. Также на стартовых страницах других разработок компании появляется надпись "From FACEBOOK" ("От Facebook").
"Twitter from TWITTER" - написал Дорси.
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