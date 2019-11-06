Компании Facebook и Google делают то же, что и Агентство национальной безопасности США (АНБ) - собирают подробную информацию о личной жизни пользователей, получая тем самым огромную власть, заявил бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. С августа 2014 года Сноуден живет в России, на родине его ждет суд за шпионаж и длительный тюремный срок. Американский активист выступил по видеосвязи на технологической конференции Web Summit в Лиссабоне (Португалия).

Сноуден подчеркнул, что Facebook преследует цель собрать как можно больше информации о личной жизни людей, а затем использовать это ради обогащения. Тем же, по его мнению, занимается и АНБ. При этом Сноуден раскритиковал и Google, отмечая, что эта фирма собирает данные таким же образом.

"У Facebook нет никаких значимых оснований для чтения ваших писем. У Google нет никаких веских причин знать, какие SMS вы отправляете маме. Чем больше эти компании знают о вас, тем больше у них возможностей изучить всю вашу частную жизнь, что даёт им огромную власть", - прокомментировал Сноуден.

"Во всех других секторах существуют серьёзные обязывающие законы. Если вы выпустите лекарство, которое убивает, то вы окажетесь в тюрьме. Если вы произведёте автомобиль, который горит и становится причиной смертей, то на вас подадут в суд и посадят в тюрьму. Однако у нас нет никаких обязывающих законов, когда речь заходит о программном обеспечении", - отметил Сноуден.

Вместе с тем Сноуден уверен, что пользователям совсем не всё равно, что происходит с их личными данными, однако проблема заключается в их настрое. "Людей на самом деле это беспокоит весьма сильно. Однако они чувствуют себя беспомощными, и для того, чтобы жить с этим, они говорят себе: "Мне всё равно", - подчеркнул он.

Сноуден также дал смешанную оценку одной из недавних попыток ограничить использование данных крупными технологиями - "Общему регламенту по защите данных" (GDPR), который впервые вступил в силу в мае 2018 года. Этот закон устанавливает строгие требования к способам хранения и использования данных.

Регуляторы и защитники конфиденциальности назвали законодательство победой для потребителей, которые стремятся к большему контролю над своими личными данными, особенно после нашумевшей истории с Cambridge Analytica. Закон включает в себя ключевые принципы и требует от компаний уведомлять органы власти о любых нарушениях данных в течение 72 часов. За несоблюдение принципов накладывается штраф в размере от 10 млн до 20 млн евро или от 2% до 4% от годового оборота компании.

Регламент действует на территории ЕС, но главы техгигантов считают, что аналогичный GDPR закон должен быть принят и в США.

Многие штаты уже разрабатывают собственные версии регламента о защите персональных данных, в то время как главы компании и политики спешат найти недостатки в существующем в Европе GDPR. "В то время как законодатели разрабатывают новые правила конфиденциальности, я надеюсь, что они могут смогут ответить на некоторые вопросы, которые остаются открытыми для GDPR", - писал глава Facebook Марк Цукерберг в своем блоге в марте.

Microsoft поддержала призывы Apple и других IT-компаний к принятию аналогичного закона в США. Microsoft уже внедрила защиты уровня GDPR для всех своих клиентов, но считает, что добровольных шагов со стороны технологических гигантов недостаточно: нужны законодательно закрепленные правила на уровне страны.

GDPR содержит 99 отдельных статей, но главными из них являются четыре требования для компаний, которые хотят хранить и обрабатывать персональные данные: наличие конкретной и законной причины для обработки данных, персональные данные должны быть зашифрованы, у пользователя должна быть возможность скопировать свои данные, пользователи могут попросить удалить их данные.

Сноуден назвал GDPR "хорошим законодательным актом с точки зрения усилий", но также сказал, что инициатива упускает из виду главную проблему, вызванную крупными технологическими компаниями. "Общий регламент по защите данных" не устраняет эту проблему, которая кроется не в защите, а в сборе данных", - считает Сноуден.

"Регулирование защиты данных предполагает, что сбор данных в первую очередь был правомерным, что он не представляет угрозы или опасности, что можно постоянно шпионить за всеми, будь то клиенты или граждане, при условии, что данные никогда никуда не просочатся", - продолжил экс-сотрудник АНБ.

Сноуден уверен, что нужно пересматривать подходы к самому использованию интернета: "Эксплуатируются не данные, а сами люди". Бывший спецагент заявил: люди не должны доверять браузерам и провайдерам.

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