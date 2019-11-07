Компания Xerox сделала производителю компьютеров и принтеров HP предложение о слиянии - это официально подтвердили в HP. Сделка позволила бы компаниям сократить издержки более чем на 2 млрд долларов, предполагают в CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным The Wall Street Journal, первым сообщившем о возможной сделке, во вторник предложение обсуждалось на совете директоров HP. Рыночная капитализация Xerox втрое меньше, чем у HP: 8,05 млрд долларов против 27,27 млрд. Однако сделку готов профинансировать крупный банк, при этом даже в случае слияния долг объединённой компании останется на "инвестиционном" уровне.

Обе компании вынуждены радикально сокращать расходы. HP объявила в прошлом месяце о плане сократить от 7000 до 9000 рабочих мест до конца финансового 2022 года. Это произойдёт в рамках реструктуризации, которая должна сэкономить фирме около 1 млрд долларов в год.

Xerox во вторник объявила, что продаёт 25-процентную долю в совместном предприятии с японской Fujifilm - Fuji Xerox - за 2,3 млрд долларов. Инвесторы в 2018-м помешали сделке, предполагавшей слияние двух компаний под контролем Fujifilm.