"Яндекс" передал в правоохранительные органы информацию по поступившему в компанию письму с угрозами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, передает Day.Az.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что неизвестные прислали компании "Яндекс" письмо с угрозами направить в штаб-квартиру компании на ул. Льва Толстого самодельные дроны с грузами взрывчатки и взорвать их внутри здания. Злоумышленники требовали в письме выплатить им криптовалюту.

"Это было вчера. Насколько нам известно, это массовая рассылка, которая затронула не только "Яндекс". Всю необходимую информацию мы сразу передали в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе "Яндекса".

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın