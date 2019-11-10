Во время интервью на конференции Dealbook Билл Гейтс высказался о том, почему Windows Phone потерпел неудачу, а Android вышел в лидеры. По мнению основателя корпорации Microsoft, ему не удалось сделать удачную операционную систему, потому что он был лично занят антимонопольными разбирательствами. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Билл Гейтс убежден, что одной из главных причин, по которой Microsoft опоздала на мобильную гонку, была антимонопольная проверка со стороны Министерства юстиции США, что также заставило его уйти в отставку раньше. Он намекнул на нынешнюю волну регуляторных проверок и на то, как они могут отвлекать компании, которые желают создать что-то полезное и массовое для потребителей.

"Без сомнений, антимонопольный иск нанес ущерб Microsoft. Из-за него мы отвлеклись от мобильного рынка. Вместо Android мир бы пользовался Windows Phone. Мы были очень близки, но меня слишком это отвлекало. Я облажался потому, что отвлекся. Никому такого не пожелаю", - прокомментировал Билл Гейтс.

До начала антимонопольных разбирательств, Microsoft собиралась заключить важную сделку с Motorola и портировать Windows Mobile на эти смартфоны. Однако отвлеклась, а производитель смартфонов в 2009 переключился на Android и выпустил успешную линейку мобильных устройств Droid.

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