Китайский технологический гигант Huawei Technologies направит 2 млрд юаней ($286 млн) на выплату специальной денежной премии сотрудникам, которые внесли вклад в минимизацию последствий санкций США.

"Эти деньги являются знаком признания за работу в условиях давления со стороны США", - говорится в сообщении HR-департамента Huawei.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по словам представителя компании, денежные вознаграждения, скорее всего, получат сотрудники, занимающиеся исследованиями и разработками, а также перемещением цепочек поставок компании за пределы США.

Кроме того, в ноябре Huawei выплатит двойную зарплату почти всем из 190 тыс. своих работников.

Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями в нескольких развитых странах, поскольку китайские технологические компании находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.

В мае министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

Как сообщалось ранее, в августе основатель Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй представил план реформ для противостояния давлению США. Он заявил, что китайский технологический гигант будет тратить больше средств на производственное оборудование в этом году, чтобы обеспечить бесперебойность поставок, и сократит избыточные должности.

В августе Huawei также запустила собственную операционную систему HongmengOS, также известную как HarmonyOS, которая может использоваться на различных устройствах - от смартфонов до интеллектуальных колонок и датчиков. Компания заявила, что если она не сможет использовать программное обеспечение Android для своих устройств в будущем, она может "немедленно переключиться на HarmonyOS".

В сентябре Huawei объявила, что начала производить базовые станции 5G без американских компонентов, но не предоставила подробностей.



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