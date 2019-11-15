Синдел уже скоро выйдет на поле сражений Mortal Kombat 11 и разработчики решили показать, чего ждать от королевы крика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, NetherRealm выпустили новый трейлер, в котором показали игровой процесс за Синдел.

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По истории вселенной "Смертельной битвы" героиня была королевой Эдении, пока не стала пленницей и женой Шао Кана. Геймеры уже встречали Синдел в предыдущих играх серии, включая Mortal Kombat 3 и Mortal Kombat 2011 года.

В бою Синдел использует крик, волосы и нагинату, японское холодное оружие. Атаки героини нацелены на ближний бой, но в запасе есть пара приемов для дальней атаки. К тому же Синдел может отталкивать врагов своим криком.