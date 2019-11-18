Администрация США продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского министерства торговли в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство США приняло решение продлить до 16 февраля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd.", - отмечается в документе.